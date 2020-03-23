“Власть” в Крыму не принимает эффективных мер против коронавируса – Чубаров

23.03.2020, 5:05, Новости дня

Оккупационная власть Крыма эффективно не борется с распространением на полуострове коронавирусной инфекции. Об этом 22 марта в Facebook заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

“Наши наблюдения за ситуацией в Крыму и общение с соотечественниками свидетельствуют о том, что российская оккупационная власть Крыма не осуществляет эффективных мер безопасности, направленных против расширения заболевания коронавирусом. Более того, до последних дней в Крыму на официальном уровне поощрялось пренебрежительное и насмешливое отношение людей к угрозе заболевания коронавирусом”, – написал он.

По его словам, о ситуации в Крыму будут регулярно информировать международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Окупанти, як і коронавірус, приходять і уходять!İnşallah, сьогоднішні труднощі також залишаться позаду.Бережімо себе,… Posted by Рефат Чубаров on Pühapäev, 22. märts 2020

21 марта о первом инфицированном коронавирусом жителе Крыма сообщил “глава администрации” оккупированного Россией полуострова Сергей Аксенов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 310 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

На материковой Украине по состоянию на 22 марта подтверждены 47 случаев COVID-19 (25 из них приходится на Черновицкую область, 13 – на Киев и Киевскую область), три человека умерли.