На Донбассе за неделю были ликвидированы 13 боевиков – штаб ООС

23.03.2020, 5:05, Новости дня

С 16 марта на Донбассе были ликвидированы 13 боевиков. Об этом 22 марта проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“По подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за текущую неделю составили: погибшие – 13 человек; раненые и травмированные – 22 человека. Также оккупанты потеряли три единицы техники, в частности миномет калибра 120 мм без возможности восстановления и два автомобиля типа “Урал”, – сказано в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что Вооруженные силы Украины “всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику” в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.