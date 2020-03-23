Сборы российских кинотеатров рухнули из-за коронавируса

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23.03.2020, 4:55, Новости дня

С 19 по 22 марта суммарные сборы отечественных кинотеатров с 12 самых популярных фильмов по всей стране составили лишь 224 млн рублей. По сравнению с прошлым годом показатель за аналогичный период рухнул на 59% (более чем 317 млн руб.). Неделей ранее (с 12 по 15 марта) кинотеатрам удалось собрать 541,5 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЕАИС о показах фильмов в кинозалах.

Из них следует, что количество посетителей кинозалов упало больше чем на 55%. Если в предыдущий уик-энд в них побывали 2,025 млн человек, то в минувший — около 905 тыс..

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля в столице запрещены массовые мероприятия в зданиях, в которых участвует более 50 человек. Аналогичные запреты начинают вводить и в других регионах. Кроме того, приостановить работу с 23 марта кинотеатрам рекомендовало Министерство культуры РФ.

С 21 марта сеть кинотеатров “Каро” закрыла часть своих объектов в Москве и Московской области. Объединенная сеть кинотеатров, включающая в себя “Кино Окко”, “Синема парк” и “Формулу кино” пока приостановила работу 22 точек из 78.

 



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