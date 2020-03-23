Девятый борт с российскими военными медиками взял курс на Италию

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23.03.2020, 4:55, Новости дня

Девятый транспортный самолет Министерства обороны РФ с военными вирусологами и медицинским оборудованием на борту вылетел в Италию с подмосковного аэродрома "Чкаловский".

Самолеты Ил-76 осуществляют доставку российских военных специалистов, техники и имущества на авиабазу ВВС Италии "Пратика-ди-Маре", расположенную в 30 километрах от Рима, для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Первые российские самолеты уже приземлились на итальянской авиабазе. Всего к вылету было подготовлено девять бортов, которые должны доставить в Италию около 100 военных вирусологов и специалистов Министерства обороны РФ в области эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад, напоминает "Интерфакс".

После уточнения и согласования с итальянской стороной районов применения российские военные медики и специалисты-вирусологи приступят к выполнению задач по оказанию помощи Итальянской Республике.



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