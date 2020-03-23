Цена на нефть продолжила падение

23.03.2020, 4:55, Новости дня

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 7,9 процента и составила 25,01 доллара за баррель, стоимость апрельского фьючерса нефти WTI потеряла 7,5 процента — до 21,06 доллара.

Нефтяные котировки снижаются на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом COVID-19 и появлении новых очагов заболевания, передает ТАСС.