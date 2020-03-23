Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за ситуации с COVID-19

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23.03.2020, 4:30, Новости дня

В связи с ситуацией вокруг коронавируса команда чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова вернулась в Россию из США, сообщил менеджер бойца Ризван Магомедов.

Нурмагомедов тренировался в в Сан-Хосе, но зал закрыли из-за ситуации с COVID-19. Как сообщил Магомедов, «в США никого, все в России».

На апрель был запланирован поединок россиянина с американцем Тони Фергюсоном, но местные власти запретили проводить бой из-за коронавируса. UFC ищет новое место для боя, передает ТАСС.



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