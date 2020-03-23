Мнение: Видеосолянка. 22.03.2020

23.03.2020, 4:07, Разное

Несколько задержавшаяся видеосолянка.

1. Танк под номером 0.

Документальный фильм о первом танке Луганской Народной Республики. С этой машины началась история танковый войск ЛНР, которые позднее пополнялись многочисленными украинскими трофейными танками. Но конечно не только ими.

2. Миграционный развод.

О разделении семьи за нарушение миграционного законодательства.

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3. Плохой сигнал. Храм-музей за миллиард.

Отличный материал от Егора Тубуса о деятельности Магаданского краеведческого музея. "Магадан нашего страха".

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4. Венесуэла держит удар

О текущей ситуации в Венесуэле после того, как она выдержала несколько ударов со стороны США и смогла сохранить национальный суверенитет. Тем не менее, перед чавистами стоит немало задач связанных с экономической ситуацией и действиями пятой колонны внутри Венесуэлы.

5.

6. Как нужно отвечать, когда вам исправляют ошибки в речи.

Жизненное.

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7. О состоянии производства фильма о Лидии Литвяк

Андрей Шальопа о том, как продвигается работа над фильмом о летчице Лидии Литвяк.

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8. На пляже.

Несколько странный как бы антивоенный анимационный сюжет, где солдаты вермахта и американцы играют в пляжный волейбол.

В первой мировой войне такой сюжет смотрелся бы более уместно, а тут получается, что солдат вермахта тоже "жертва войны". А так анимация красивая да. Но почему то кажется, что есть подвох.

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9. Об истории прижизненного издания собрания сочинений Сталина

Интересный рассказ от Рыченкова о достоинствах и недостатках прижизненного собрания сочинений Сталина и отличиях от более поздних изданий. Самое новое издание это "Сталин.Труды", коих уже вышло 15 томов, куда включены как тексты из прижизненного издания, так и документы ранее в них не входившие. Спор о том, какое лучше на мой взгляд схоластичен – кто хочет, может использовать печатный или цифровой прижизненный набор томов. Кто хочет больше – может брать свежее переиздание, которе принципиально не меняет облик Сталина, но дополняет его различными штрихами, позволяющими лучше понять его мотивацию в тех или иных исторических моментах. Само собой, читать Сталина в оригинале строго рекомендую – очень поучительное и увлекательное дело, где более прочего радует железная логика автора.

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10. Деконструкция. О польском фильме "Огнем и мечом".

Клим Жуков задорно и обстоятельно о польской экранизации книги "Огнем и мечом". Сам я прямо скажем не поклонник этого исторического периода, да и сама книга особого впечатления на меня не произвела, но было весьма интересно послушать как с киношной точки зрения, так и с исторической.

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11. Последний бой "Адмирала графа Шпее"

О последнем бое нацистского карманного линкора "Адмирала графа Шпее" с британскими крейсерами в устье реки Ла-Плата.

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12. Вещи с историей из земли

Познавательный расказ на тему истории поискового движения и военной археологии. Некоторые истории вещей и стоящих за ними людей, прямо скажем производят впечатление.

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13. "Крокодил" в осаде.

Афганистан, 1987 год. В ходе выполнения разведывательного задания по поиску караванов, перевозивших оружие и боеприпасы для бандформирований, был обстрелян противником и повреждён вертолёт Ми-24П капитана Е.М. Лесникова. Выпустив шасси, экипаж совершил вынужденную посадку в «духовском» районе и был оперативно эвакуирован другим вертолётом. Теперь кто-то должен был отправиться к сбитому «крокодилу» с группой техпомощи для ремонта, восстановления и, по возможности, перегонки Ми-24П на аэродром.

Капитан Гончаров, замполит 205-й отдельной вертолётной эскадрильи ВВС 40-й Армии, базировавшейся в Лашкаргахе, успевший к тому времени налетать в Афганистане более 450 часов и получить опыт взлётов и посадок на неподготовленные площадки и барханы при высоких температурах воздуха, как наиболее опытный лётчик принял решение вылететь к сбитой машине. Командование ВВС 40-й Армии выделило самолёты прикрытия и группу спецназа на случай попытки противника захватить подбитый Ми-24П. А к месту вынужденной посадки уже спешил многократно превосходящий по численности противник. Экипаж повреждённого и обездвиженного вертолёта вместе с группой спецназа оказался в осаде и принял бой.

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14. Как Вещий Олег над Киевом летал.

Юмористический разбор прогрессирующего идиотизма в сериале "Викинги", который успешно положил с прибором на какую-либо историческую достоверность (даром, что его выпускает телеканал гордо носящий название History) и скатывается в полнейший трэш. Собственно, я пару серий в прошлом году посмотрел – даже и не знаю, кто более мерзотен – князь Владимир в "Викинге" или князь Олег в "Викингах". Иронично, что и того и другого играет Козловский. Так сказать оттоптался, но тут конечно не в Козловском дело, а в сценаристах, которые прописывают таких персонажей.

Партия и правительство выражают благодарность отважным людям, которые несмотря на бушующую пандемию коронавируса и запрет посещать кинотеатры продолжают слать новые ролики.