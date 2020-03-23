«Мы приняли Россию с сохой и большой Excel-таблицей»

23.03.2020, 4:06, Разное

25 проектов хакатона «Прожектор 2020».

Научить нейросети поиску пропавших людей, собрать достоверную статистику по «убийствам чести» на Северном Кавказе, проверить эффективность городской системы мониторинга качества воздуха, наладить диалог с сообществом антипрививочников, найти оптимальные точки размещения пунктов помощи наркозависимым — эти и другие задачи в течение двух дней решали участники хакатона «Прожектор 2020». «Новая» рассказывает обо всех проектах хакатона.

15–16 февраля «Новая газета» совместно с Теплицей социальных технологий провела в Петербурге хакатон социальных проектов «Прожектор 2020» . Взяв за основу сформулированные ООН цели устройчивого развития, мы предложили командам IT-специалистов, журалиcтов, исследователей, сотрудников НКО создавать сервисы, приложения, плагины, другие проекты и инструменты на основе данных, помогающие пролить свет на проблемы современного общества, и предложить пути их решения на ближайшие годы.

Для проекта-победителя был предусмотрен призовой фонд в 110 тыс. рублей на доработку и внедрение. По результатам голосования жюри, в которое вошли редактор дата-отдела «Новой» Андрей Заякин, руководитель «Теплицы» Алексей Сидоренко, дата-евангелист Виталий Власов, редактор «Команды 29» Наталья Корченкова, руководитель проекта «Госзатраты» Ольга Пархимович, лучшими стали участники команды Lacmus, разрабатывающие алгоритмы для поиска пропавших людей при помощи компьютерного зрения.

«Новая газета» рассказывает обо всех проектах хакатона, добравшихся до стадии защиты.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Проект Lacmus: нейросети в поисках пропавших людей

По приблизительным оценкам, ежегодно в РФ теряются более ста тысяч человек. Ощутимая часть из них — люди, заблудившиеся вдали от человеческого жилья. Некоторые, к счастью, находятся сами, для помощи другим мобилизуются добровольческие поисково-спасательные отряды.

При этом основной технологией поиска до сих пор является пеший обход территории. Современные поисковики уже активно применяют в своей работе беспилотные летательные аппараты, фотографирующие местность, но дальше происходит следующее: дрон возвращается с несколькими тысячами снимков, которые активисту предстоит отсмотреть вручную — в надежде обнаружить на них контуры или фигуру человека. И на это тоже требуется время.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

— В процессе поиска человека самое главное сделать это как можно быстрее, — говорит участник команды Lacmus Олег Северов. — Пропавший может быть обезвожен, травмирован, он может уйти глубже в лес, что еще больше расширит поисковую зону. Обычно для «ножного» просмотра одного квадратного километра леса силами 20 человек требуется порядка 10 часов. Еще 8 часов — на отсмотр 4–8 тысяч фотографий.

В сотрудничестве с поисковым отрядом «Лиза Алерт» команда специалистов по компьютерному зрению Lacmus разрабатывает способы автоматизировать этот процесс. Задача — научить нейросеть быстро анализировать массивы фотографий и определять наличие на них человека.

Слайд из презентации команды Lacmus

Для тренировки алгоритма на хакатоне команда использовала подготовленный заранее дата-сет: фотосъемку местности, сделанную с привлечением статистов в разное время года. В итоге время анализа данных на ноутбуке с низкой производительностью удалось сократить до 25 минут. По словам участников команды, в будущем процесс отсмотра снимков можно ускорить еще более значительно, переместив вычисления с ноутбука на борт самого беспилотника.

Команда Lacmus: Артем Сазонов, Олег Северов, Георгий Перевозчиков. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Проект уже выложен в открытом коде на Github. На его доработку команда получит 110 тысяч рублей.

Ссылка на презентацию.

ONOMediaScope: новости, которые пропустили журналисты

— Когда я читаю в соцсетях жителей Красноярска, что в городе совсем нечем дышать, мне становится обидно, что такие важные новости не доходят до федеральных СМИ и их не обсуждают на уровне страны», — говорит исследователь Роман Малюшкин. Вместе с командой из Европейского университета в Петербурге (ЕУ) он работал над созданием альтернативного агрегатора новостей СМИ. Каждый день программа собирает данные более чем с 500 источников и формирует по ним две картины дня — официальную (на основе государственных новостных агентств) и независимую.

Представляя проект на суд жюри хакатона, профессор факультета антропологии ЕУ Ильи Утехин обратил внимание, что СМИ не всегда знают, что реально волнует их аудиторию вдалеке от столиц. Медиа предлагает одну повестку, а люди обсуждают в соцсетях совсем другую.

— На хакатоне мы попытались сделать инструмент «Большое ухо», которое парсит (собирает данные — Ред.) группы «ВКонтакте» вроде «Подслушано. Воронеж», отфильтровывает мусор и представляет в удобном виде, — объясняет Утехин.

Команда ONOMediaScope: Роман Малюшкин, Илья Утехин, Евгений Ригин, Аслан Агаев. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Представленный на хакатоне проект интерфейса — плиточная карта РФ с разбивкой по регионам. Выбрав нужный субъект Федерации, можно посмотреть, какие новости обсуждаются в региональных пабликах. В дальнейшем на карту можно будет нанести и другие данные, например из Instagram.

Сейчас у проекта уже есть бот в Telegram @ONOMediaScopeBot, с помощью которого можно подписаться на ежедневную новостную рассылку по интересующим темам.

— Меня всегда интересовало, как люди взаимодействуют с новостной повесткой, — рассуждает Утехин. — Я понимаю, что мы можем сделать так, чтобы человек общался с новостями, а не просто «слушал радио».

Ссылка на презентацию.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

«ОВД-Инфо»: рассекретить данные по «митинговой» статье

Низкое качество публикаций данных по административным делам, связанным со свободой собраний, запутывает юристов и их подзащитных и не дает исследовать судебную практику. За решение этой проблемы на примере «митинговой» статьи 20.2 КоАП взялась команда правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо».

Команда «ОВД-Инфо»: Денис Шедов, Даниил Поспелов, Анна Чертова, Екатерина Боровикова, Григорий Дурново, Наталия Смирнова. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

— Люди, на которых заводят административку за митинг, часто сталкиваются с тем, что они не могут найти информацию о своем деле, часто не знают даже, когда будет суд, — объясняет участник команды Григорий Дурново. — Мы же, как исследователи, не можем ответить на ряд вопросов, касающихся правоприменительной практики, например, назвать медианный штраф за участие в несанкционированной акции.

Протестировав ранее разработанный инструмент для парсинга сайтов судов, команде удалось cобрать данные судебных решений по ст. 20.2 КоАП; понять, какая информация в них отсутствует, и классифицировать ее; установить, насколько публикация этих данных расходится с действующим законодательством. Материал на основе проделанной работы готовится к публикации на «ОВД-Инфо».

Из презентации команды «ОВД-Инфо»: в одном из судов Петербурга использует сразу три варианта сокрытия информации о размере судебного штрафа по ст. 20.2 КоАП.

Ссылка на презентацию.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

«Нужна помощь»: что известно о СПИД-центрах в регионах

У проекта «Если быть точным» — одном из направлений работы фонда «Нужна помощь» — накоплено большое количество данных по теме ВИЧ. На хакатоне команда проекта использовала их, чтобы провести исследование доступности СПИД-центров в регионах. Справочной информации по этой теме практически нет, а существующие базы данных устарели.

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