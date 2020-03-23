Мнение: О правде про коронавирус, которую скрывают власти

23.03.2020, 3:55, Разное

Новый #коронавирус прочно занял место в топе СМИ. И можно бездумно постить #новости, умножая фейки, а можно подумать и посмотреть. На цифры. Нынешняя «пандемия» просто поражает. Порядка 300 тыс. заболевших и где-то 12+ тыс. умерших за три с небольшим месяца – это вообще о чём в масштабах Земли, где только на дорогах и только за три дня гибнет примерно столько же людей?

Но тут возникает и встречный вопрос: откуда #паника? Иными словами, почему самые разные правительства и власти, от самых демократических до самых авторитарных, дружно принимают похожие меры профилактики, закрывая на карантины отрасли и города, невзирая на все негативные экономические эффекты?

Что они от нас скрывают?

Чтобы ответить на этот вопрос нужно обратиться в недавнее прошлое, прочно позабытое массовым сознанием.

В Китае, в провинции Гуанчжоу в середине ноября 2002 года фермер, живший неподалёку от города Фошань, съел что-то не то и почувствовал себя плохо. Он пришёл в больницу, но, к сожалению, умер вскоре после госпитализации. А причина его смерти так и не была определена точно. Тем не менее стало ясно, что пациент скончался от неизвестной разновидности респираторного заболевания. Которым чуть позже заболел его лечащий врач. И понеслось…

Да, это та самая вспышка «атипичной пневмонии», которая в своё время поставила на уши #ВОЗ, а также медицинские системы десятков стран, включая #США и Канаду. Всего было отмечено 8096 случаев заболевания, из которых 774 закончились летальным исходом.

Довольно быстро выяснилось, что болезнь, поражавшая лёгкие человека, пришла к нему от летучих мышей. А источником стал коронавирус, мутировавший неприятным для человечества образом. Эффективной терапии от него так и не нашлось. Вакцины тоже. При этом каждому четвёртому заболевшему требовалась реанимация, ИВЛ и прочие достижения современной медицины. Которые, увы, не всем помогали. Смертность была порядка 10%.

Победить беду тогда помогли два фактора. Во-первых, карантины и превентивные госпитализации. А во-вторых, и это главное, низкая контагиозность вируса. Заболеть можно было при непосредственном и близком контакте с больным – менее 1 метра. Либо при фатальном невезении, когда зараза внутрь организма заносилась грязными руками.

В итоге все неприятности ограничились Юго-Восточной Азией.

Так вот, тот коронавирус, образно говоря, был прадедушкой нынешнего. Который стал, упрощённо выражаясь, более заразным. Распоространяется на дистанции до 4,5 м, сохраняет опасность до 2-3 часов в воздухе и до 2-4 суток на разных поверхностях. Плюс возможность заражения от бессимптомного носителя.

Отсюда и #цифры.

При этом сохранились все черты предка: отсутствие эффективной терапии, отсутствие вакцины, высокая потребность в госпитализации с последующей ИВЛ. Только заболеть теперь не в пример легче, нежели в 2003 году. Так, в Южной Корее одна религиозная дама ухитрилась передать вирус почти 1500 человек во время церковной церемонии…

Короче, настоящий кошмар для любой системы здравоохранения, где число коек, число врачей и медсестёр, число аппаратов ИВЛ всё же ограничено и не вырастет вмиг. Так что выживут не все…

Теперь понятно, с чего власти по всему миру так подпрыгивают, идя на колоссальные экономические жертвы, и что они скрывают?