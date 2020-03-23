Четвертый борт ВКС прибыл на авиабазу ВВС Италии

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23.03.2020, 3:53, Новости дня

На авиабазу ВВС Италии «Пратика-ди-Маре» прибыл четвертый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, сообщило российское Минобороны.

Кроме того, в Италию с подмосковного аэродрома Чкаловский вылетели восьмой и девятый самолеты, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении РФ оказать Италии помощь в борьбе против коронавируса.



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