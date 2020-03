Из Эстонии в Украину эвакуируют 210 граждан – посол

23.03.2020, 3:49, Новости дня

22 марта из Эстонии в связи с распространением коронавируса эвакуируют 210 граждан Украины. Об этом в Twitter сообщила украинский посол в Таллинне Марьяна Беца.

“Посольство Украины эвакуирует 210 граждан Украины. Днем 54 гражданина прибыли домой из Таллинна”, – написала она.

Дипломат отметила, что самолет для эвакуации предоставила авиакомпания SkyUp.

21.00. Lennart Meri Tallinn airport. One of the most cosy ones but so empty tonight in view of coronavirus pandemic. The Embassy of Ukraine is evacuating 210 Ukrainian citizens. In the afternoon 54 citizens arrived home from Tallinn. Thank you #SkyUpAirliners for huge help! pic.twitter.com/q7rd2msMxT

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 22, 2020

Несколькими часами ранее Беца писала, что 54 украинца вылетели спецрейсом, следующим по маршруту Осло – Таллинн – Киев.

“Сегодня вечером SkyUp осуществит еще один прямой чартер Таллинн – Киев со 189 гражданами Украины. Делаем все, чтобы наши граждане оказались дома как можно быстрее в это сложное время”, – объяснила посол.

54 громадянина відлетіли сьогодні до України спецрейсом #SkyUpAirlines Осло-Таллінн-Київ.

Сьогодні ввечері #SkyUpAirlines здійснить ще один прямий чартер Таллінн-Київ з 189 громадянами України. Робимо все, щоб наші громадяни опинились вдома якнайшвидше в цей складний час pic.twitter.com/iUGSAaOzfk

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 22, 2020

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, которая началась в конце 2019 года в Китае, ряд стран, в том числе Украина, закрыли границы и прекратили авиасообщение. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 307 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

На вечер 20 марта 45 989 граждан Украины вернулись на родину после введения большинством стран мира ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.