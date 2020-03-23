23 марта тесты на коронавирус будут во всех областях Украины – Аваков

23.03.2020, 3:49, Новости дня

23 марта во все области Украины будут доставлены тесты для выявления коронавирусной инфекции. Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

“Под утро Нацгвардия в сопровождении медиков начнет доставку поступивших тест-систем коронавируса по областям (авиацией и спецавтомобилями). До конца дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны”, – написал министр.

По его словам, есть еще несколько дней, прежде чем пандемия “накатит” на Украину.

“Очень скоро все силы государства будут сосредоточены на медицинских проблемах, борьбе за жизни людей, порядок и систему жизнеобеспечения каждого украинца в этот непростой период”, – отметил Аваков.

Будем честными – большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений – многие семьи живут, что… Posted by Arsen Avakov on Pühapäev, 22. märts 2020

По данным Офиса президента Украины, украинский военный самолет должен был доставить 22 марта из Китая партию лабораторных тестов и экспресс-тестов для выявления коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 310 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

В Украине по состоянию на 22.30 22 марта подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерло, один излечился.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена).