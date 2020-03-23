В Украину из Китая прибыл самолет с 250 тыс. эспресс-тестами для выявления коронавируса

23.03.2020, 3:49, Новости дня

В Украину из Китая доставили партию тестов для выявления коронавирусной инфекции. Об этом 23 марта проинформировал Офис президента Украины (ОПУ).

“Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт Борисполь (Киев) из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции. Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) (лабораторные тесты. – “ГОРДОН”) и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики”, – сказано в сообщении.

Из Китая также доставили медицинские маски, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые в борьбе с распространением COVID-19.

В ОПУ отметили, что самолет начнут разгружать после его дезинфекции.

“Медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник будут передан в лаборатории в каждый регион Украины. Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы и других. Быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста”, – объяснили в Офисе президента.

В ведомстве подчеркнули, что “на этой неделе запланировано еще несколько рейсов” из Китая.

Самолет из Китая с партией тестов для выявления коронавируса в Офисе президента ожидали 22 марта.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал, что тесты будут доставлены во все области 23 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 310 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

В Украине по состоянию на 22.30 22 марта подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерло, один излечился.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена).