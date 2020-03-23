Место гибели Романа Филипова нашли благодаря перемирию в Идлибе

23.03.2020, 3:40, Новости дня

19 марта в Идлибе, съемочная группа ВГТРК во главе с военкором Евгением Поддубным первой обнаружила место гибели российского летчика Романа Филипова. Два года назад, в феврале 2018-го, штурмовик Су-25 сбили боевики. Пилот Роман Филипов успел катапультироваться. На земле вступил в неравный бой с террористами.

На пути следования турецкой техники был взорвался фугас, после боевики открыли огонь по бронемашинам. Это, пожалуй, первое такое открытое нападение радикалов на военнослужащих Турции, ранее неподконтрольные Анкаре группировки действовали осторожнее. Даже ручные бандформирования Турции теперь часто проявляют ненужную сейчас Анкаре самостоятельность.

Вот как это выглядит. Днем активисты террористических группировок блокируют трассу М-4. Ночью турецкие инженеры заграждения разбирают. И так чуть ли не каждый день. Похоже, в Анкаре нет единого мнения, как действовать в сирийской провинции после московских соглашений. Представители спецслужбы Катара, а это турецкий союзник в регионе, прибыли в Идлиб и встретились с главарем террористической группировки "Джейш аль-Изза" (запрещена в РФ) Салехом. Фото есть в нашем распоряжении. Эмиссары передали радикалам 2 миллиона долларов на текущие расходы — вербовка, закупка техники, вооружения, боеприпасов. Деньги были обналичены в Турции. Без ведома Анкары это было бы невозможно.

С такой всесторонней поддержкой и отсутствием понятной политики Анкары в Идлибе, турецким военным будет крайне сложно выполнить обязательства в рамках московских соглашений. Южнее трассы М-4 по-прежнему действуют террористы. При этом Российский центр по примирению враждующих сторон со своими задачами справляется, сирийская армия поддерживает режим прекращения огня.

Перемирие позволило найти место гибели Героя РФ в провинции Идлиб. 3 февраля 2018 года здесь был убит российский летчик Роман Филипов. Место гибели гвардии майора Филипова искали, что называется, всем миром. Российские офицеры, бойцы сирийской армии, российские журналисты, наша съемочная группа. Были известны примерные координаты, где российский летчик принял последний бой. Но поиск оказался затруднен. Территория большая, все обходили пешком. Распечатали стоп-кадр видео, которое распространяли террористы, и сравнивали каждый валун, в результате нашли место. Здесь погиб гвардии майор Филипов.

Летчик выполнял задачу по контролю обстановки в идлибской зоне деэскалации. Ведомый Филипова пуск ракеты увидел, предупредил командира. Гвардии-майор спокойно ответил, что горит. Пытается уйти на юг, катапультируется. Дал команду вызывать поисково-спасательный отряд.

Оператор террористов снимал с этой точки. Ведомый Филипова прикрывал боевого товарища до тех пор, пока не закончился керосин. После приземления майор Филипов укрылся за камнем. Здесь же он был обнаружен террористами. Офицер открыл по боевикам огонь из табельного Стечкина. Патроны закончились. Здесь прозвучала его последняя фраза, которую теперь знает весь мир: "Это вам за пацанов!" После Герой РФ подорвал себя и боевиков, которые были рядом.

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"Вести недели"