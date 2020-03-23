 

СМИ: Харви Вайнштейн заражен коронавирусом

23.03.2020, 3:40, Новости дня

По данным американский интернет-портала Page Six, являющегося развлекательным приложением издания New York Post, из-за заражения коронавирусом отбывающий тюремное заключение продюсер Харви Вайнштейн помещен в изолированный блок.

Источник, имя и должность которого не раскрываются, сообщил, что вероятнее всего, Вайнштейн заразился в нью-йоркской тюрьме, расположенной на острове Райкерс в проливе Ист-Ривер. В настоящее время продюсер находится в изолированном блоке в другой тюрьме на северо-западе штата.

Представители Харви Вайнштейна информацию о его заражении не подтвердили, юристы продюсера также сообщили, что сведений об этом не получали.

 

Как сообщалось, 11 марта текущего года продюсер Харви Вайнштей были приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера: он был признан виновным в сексуальном насилии в отношении двух женщин, напоминает ТАСС. Еще по двум эпизодам изнасилования, по которым ему грозило пожизненное заключение, он был признан невиновным.

По данным университета Джонса Хопкинса, в настоящее время США зафиксировано более 33 тысяч случаев заражения новым коронавирусомCOVID-19, 417 человек скончались. Почти половина зарегистрированных случаев заражения приходится на штат Нью-Йорк.



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