Мнение: Новый обвал

23.03.2020, 3:20, Разное

На открытии торгов 23 марта новый обвал цен на нефть – на 8-10 процентов. Цена сорта Брент доходит уже до 25 долларов и даже ниже.

Пока рынок не видит перспектив каких-то договоренностей между Саудовской Аравией и Россией. И пока никак не оценивает угрозы введения нефтяных санкций США в отношении России. Основная оценка обстановки определяется нарастающим навесом избыточных объемов нефти над падающим спросом.

Спрос же падает по вполне понятной причине – эпидемия в Европе и Америке стагнирует экономическую активность, причем совершенно непонятны сроки, в течение которых обстановка начнет хотя бы стабилизироваться хоть на каком-то уровне.