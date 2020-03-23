 

Мнение: Новый обвал

23.03.2020, 3:20, Разное

На открытии торгов 23 марта новый обвал цен на нефть – на 8-10 процентов. Цена сорта Брент доходит уже до 25 долларов и даже ниже.

Пока рынок не видит перспектив каких-то договоренностей между Саудовской Аравией и Россией. И пока никак не оценивает угрозы введения нефтяных санкций США в отношении России. Основная оценка обстановки определяется нарастающим навесом избыточных объемов нефти над падающим спросом.

Спрос же падает по вполне понятной причине – эпидемия в Европе и Америке стагнирует экономическую активность, причем совершенно непонятны сроки, в течение которых обстановка начнет хотя бы стабилизироваться хоть на каком-то уровне.

Источник: Эль Мюрид



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