 

Гордон испугался развала Украины

23.03.2020, 3:16, Новости дня

Украина может «вообще не состояться как государство», сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон.

По его словам, Украина «еще не состоялась как государство», а «в последнее время все делает для того, чтобы вообще не состояться», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «НАШ».

Гордон опасается, что Украина может развалиться из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Он заявил, что украинцев могут ждать потрясения. При этом на Украине, по его словам, уже давно идет разрушение государственных институтов.

По словам Гордона, «очень хороший» мэр одного из крупных украинских городов заявил, что «к этому идет».

Напомним, экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к экономическому кризису.



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