Мнение: Ковидиоты

23.03.2020, 3:15, Разное

Коронавирус подарил англичанам новое слово. Англичане, оказывается, придумали термин, как для пофигистов, так и для тех, у кого коронавирус вызывает панику.

И пофигистов, и паникеров англичане начали называть одним словом – КОВИДИОТЫ (Covidiot).

Это новое слово уже даже включили в словарь английского сленга Urban Dictionary.

Подозреваю, что ковидиотов в России ничуть не меньше, чем в Лондоне, Риме или Париже.

Фотография отсюда