Мнение: Ковидиоты
23.03.2020, 3:15, Разное
Коронавирус подарил англичанам новое слово. Англичане, оказывается, придумали термин, как для пофигистов, так и для тех, у кого коронавирус вызывает панику.
И пофигистов, и паникеров англичане начали называть одним словом – КОВИДИОТЫ (Covidiot).
Это новое слово уже даже включили в словарь английского сленга Urban Dictionary.
Подозреваю, что ковидиотов в России ничуть не меньше, чем в Лондоне, Риме или Париже.
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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