Личное: Не врачам этого не понять

23.03.2020, 3:13, Разное

Я ненавижу круговую поруку. Всё это кумовство, все эти отношения, выстроенные по порочному принципу «рука руку моет», часто ведут к смещению моральных рамок в худшую сторону и даже нарушению закона.

Сотрудник полиции не должен покрывать коррумпированного сотрудника полиции. Врач не должен покрывать халатного врача. Директор школы не должен покрывать учителя-педофила!



Фото: КП

Накосячил? Ответь перед обществом и перед своими коллегами!

Так должно быть. Особенно — в условиях мировой пандемии коронавируса, которая унесла тысячи человеческих жизней и ещё унесёт — одному Б-гу известно, сколько.

Бывший главный санитарный врач России, действующий депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко вступился за главного инфекционного врача Ставрополья Ирину Санникову.

Санникова слетала на 8 марта в Испанию в разгар бушующей там эпидемии. Вернувшись домой, главный инфекционный врач целого края не села на карантин, а продолжила таскаться на работу — читать лекции, давать интервью, рассказывать людям, как предотвратить распространение COVID-19.



Фото: Соцсети

Санникова осознанно подвергала прямой опасности жизни людей, за которые по роду своей деятельности она должна отвечать.

Я считаю, что эту бабу нужно посадить в тюрьму. Онищенко считает иначе.

Не надо никакого уголовного преследования, говорит. Она на конференцию туда летала, а не пожрать, попить вина и покрутить толстой, старой жопой перед испанскими мачо, которым — всё равно, куда совать.

Пожалуй, процитирую Онищенко, который сам, между прочим, является врачом-эпидемиологом:

Руки прочь от Ирины Санниковой. Да, она напортачила. Но поверьте нам, что мы в своем врачебном сообществе с ней разберемся. Притупилась бдительность. Долго работает инфекционистом. Ей кажется, что ее не берет ни одна зараза… Не врачам этого не понять. Она должна будет быть наказана, и ее накажут. Никаких уголовных дел не надо».

Не врачам этого не понять. Никаких уголовных дел не надо. Поняли, смерды?

Полететь в страну с крайне неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, привезти оттуда коронавирус, скрыть поездку от окружающих, проигнорировать распоряжение о самоизоляции, подвергать опасности жизни других людей — всё это в круговой поруке сводится к простому «напортачила» и «сами накажем».

А как накажете-то, а? Выговор в личное дело влепите? А не пошли бы вы на… туда, на чём Санникова в своей Испании, судя по всему, прыгала. Ну, или очень хотела это сделать.

Что чувствуете?

Я — злость.