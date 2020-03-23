Макрон заставил Джонсона закрыть пабы
23.03.2020, 3:08, Новости дня
Глава британского правительства Борис Джонсон пошел на ряд мер в связи с коронавирусом из-за давления со стороны президента Франции Эммануэля Макрона, сообщили источники в Елисейском дворце.
Как пишет Liberation, именно Париж заставил власти Великобритании закрыть спортзалы, рестораны, пабы, театры и развлекательные центры, передает РИА «Новости».
По версии издания, Макрон был недоволен бездействием Лондона в ситуации с коронавирусом. По словам источника, французской стороне пришлось «пригрозить» Джонсону, чтобы «заставить его пошевелиться».
Франция пригрозила, что она и другие страны ЕС закроют въезд с территории Великобритании. Ультиматум Лондону поставили 20 марта.
Напомним, с субботы в Великобритании закрыты все непродовольственные магазины, рестораны, кафе, бары, спортивные центры и другие общественные учреждения.
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