 

Times – брекситу назло — отец Бориса Джонсона решил стать французом

23.03.2020, 3:05, Новости дня

Отец премьер-министра Великобритании намерен получить французское гражданство, пишет The Sunday Times. По информации издания, 79-летний Стенли Джонсон пошёл на этот шаг, чтобы его внуки могли свободно работать и учиться в европейском блоке.


Reuters

Отец британского премьер-министра Бориса Джонсона собирается стать гражданином Франции, «чтобы сохранить тесные связи его семьи с Европой». Он пошёл на этот шаг после того, как его сын вывел Соединённое Королевство из ЕС, передаёт The Sunday Times.

О том, что 79-летний Стенли Джонсон подал заявку на французское гражданство, стал известно благодаря выходу в свет новой книги его дочери Рейчел. «Это хорошая новость. Возможно, я тоже смогу стать француженкой», — пишет она.

Близкие к семье источники сообщили изданию, что Стенли стремится получить гражданство европейской страны, чтобы его внуки могли жить и работать в блоке после брексита. В прошлом году на вопрос о возможном приобретении французского паспорта он отвечал: «Это хорошая мысль. Такой вариант рассматривается, и члены моей семьи могут им заинтересоваться».

Бабушка Бориса Джонсона считается представительницей древнего французского дворянского рода. Девичья фамилия её матери была Пфеффель, и оно стало одним из средних имён главы британского правительства. Стенли был членом Европарламента с 1979 до 1984 год. Он служил в Еврокомиссии, поэтому его дети значительное время провели в Брюсселе, отмечает издание.  

Ранее отец британского премьера заявил, что коронавирус не удержит его дома. «Борис говорит, что мы должны избегать походов в паб, но если я должен пойти в паб, я туда пойду», — заявил Стенли в недавнем интервью.



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