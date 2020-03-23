Мнение: Наша ракета взорвалась, только и всего. С ракетами это бывает (с)

23.03.2020, 3:04, Разное

Читаю ленту друзей, как привык за долгие годы – правда, лента нынче чрезвычайно однообразна, всё на одну тему. Выскакивают сообщения, новые посты – а там всё одно, вирус то, вирус сё… Кто-то боится, кто-то бодрится, кто-то пытается рассуждать, но вообще – тихая паника разлита в воздухе. Люди со всего мира, со всей страны, большинство для меня – лишь строчки на экране (хотя к кому-то я давно привык и даже привязался за столько-то времени) – кто болтает как заводной, кто вдруг молчит… Но вот прочитал очередную сентенцию от своего старого приятеля Цурфройде (которого я тоже не видел уже года три) – “Ну что, друзья? Начинается конец света? Как-то на это похоже…” – и вдруг почувствовал, что всё в самом деле на что-то похоже… Что про всё нынешнее я уже когда-то давно, в детстве, читал – или даже мне мама читала, может быть? “Детство – это время, когда тебе абсолютно даром достаются незабываемые впечатления”.

И потом осенило: это же “Калейдоскоп”! Крохотный рассказик Рея Бредбери, 7 страничек, которые одним мощным ударом вырубают любого подростка наглухо, поскольку это, может, самый совершенный рассказ в мировой литературе. Если вы когда-нибудь читали – вы сразу вспомните:

“Ракету тряхнуло, и она разверзлась, точно бок ей вспорол гигантский консервный нож. Люди, выброшенные наружу, бились в пустоте десятком серебристых рыбешек. Их разметало в море тьмы, а корабль, разбитый вдребезги, продолжал свой путь — миллион осколков, стая метеоритов, устремившаяся на поиски безвозвратно потерянного Солнца.

— Баркли, где ты, Баркли?

Голоса перекликались, как дети, что заблудились в холодную зимнюю ночь.

— Вуд! Вуд!

— Капитан!

— Холлис, Холлис, это я, Стоун!

— Стоун, это я, Холлис! Где ты?

— Не знаю. Откуда мне знать? Где верх, где низ? Я падаю. Боже милостивый, я падаю!

Они падали. Падали, словно камешки в колодец. Словно их разметало одним мощным броском. Они были уже не люди, только голоса — очень разные голоса, бестелесные, трепетные, полные ужаса или покорности.

— Мы разлетаемся в разные стороны”.

Да, всего лишь фантастика “про взрыв ракеты”. Но, не правда ли, очень похоже на состояние, в котором сегодня находятся миллионы “карантинщиков” во всем мире? Они сидят в своих запертых квартирах, как в хрупких капсулах, переговариваются через свои соцсети – а за окном в это время на миллион осколков распадается привычный им мир. И вокруг, через экран монитора – только голоса, “полные ужаса или покорности”.

“Да, правда. Холлис, летя кувырком в пустоте, понял — это правда. Понял и как-то отупело смирился. Они расстаются, у каждого своя дорога, и ничто уже не соединит их вновь. Все они в герметических скафандрах, бледные лица закрыты прозрачными шлемами, но никто не успел нацепить энергоприбора. С энергоприбором за плечами каждый стал бы в пространстве маленькой спасательной шлюпкой, тогда можно бы спастись самому и прийти на помощь другим, собраться всем вместе, отыскать друг друга; они стали бы человеческим островком и что-нибудь придумали бы. А так они просто метеориты, и каждый бессмысленно несется навстречу своей неотвратимой судьбе.

Прошло, должно быть, минут десять, пока утих первый приступ ужаса и всех сковало оцепенелое спокойствие. Пустота — огромный мрачный ткацкий станок — принялась ткать странные нити, голоса сходились, расходились, перекрещивались, определялся четкий узор.

— Холлис, я — Стоун. Сколько времени мы сможем переговариваться по радио?

— Смотря с какой скоростью ты летишь в свою сторону, а я — в свою.

— Думаю, еще с час.

— Да, пожалуй, — бесстрастно, отрешенно отозвался Холлис.

— А что произошло? — спросил он минуту спустя.

— Наша ракета взорвалась, только и всего. С ракетами это бывает.

— Ты в какую сторону летишь?

— Похоже, врежусь в Луну.

— А я в Землю. Возвращаюсь к матушке-Земле со скоростью десять тысяч миль в час. Сгорю, как спичка. — Холлис подумал об этом с поразительной отрешенностью. Будто отделился от собственного тела и смотрел, как оно падает, падает в пустоте, смотрел равнодушно, со стороны, как когда-то, в незапамятные времена, зимой, — на первые падающие снежинки.

Остальные молчали и думали о том, что с ними случилось, и падали, падали, и ничего не могли изменить”.

Все эти посты в соцсетях воспринимаются сегодня иначе – как будто мы действительно разлетаемся, и от нас остаются только голоса в пространстве. Из Москвы, из Барнаула, из Австралии, из Квебека, из Берлина… Мы падаем.

“Даже капитан притих, ибо не знал такой команды, такого плана действий, что могли бы исправить случившееся.

— Ох, как далеко падать! Как далеко падать, далеко, далеко, — раздался чей-то голос. — Я не хочу умирать, не хочу умирать, как далеко падать…

— Кто это?

— Не знаю.

— Наверно, Стимсон. Стимсон, ты?

— Далеко, далеко, не хочу я так. Ох, господи, не хочу так!

— Стимсон, это я, Холлис. Стимсон, ты меня слышишь?

Молчание, они падают поодиночке, кто куда.

— Стимсон!

— Да? — наконец-то отозвался.

— Не расстраивайся, Стимсон. Все мы одинаково влипли.

— Не нравится мне тут. Я хочу отсюда выбраться.

— Может, нас еще найдут.

— Пускай меня найдут, пускай найдут, — сказал Стимсон. — Неправда, не верю, не могло такое случиться.

— Ну да, это просто дурной сон, — вставил кто-то.

— Заткнись! — сказал Холлис.

— Поди сюда и заткни мне глотку, — предложил тот же голос. Это был Эплгейт. Он засмеялся — даже весело, как ни в чем не бывало: — Поди-ка заткни мне глотку!

И Холлис впервые ощутил, как невообразимо он бессилен. Слепая ярость переполняла его, больше всего на свете хотелось добраться до Эплгейта. Многие годы мечтал до него, добраться, и вот слишком поздно. Теперь Эплгейт — лишь голос в шлемофоне.

Падаешь, падаешь, падаешь…”

http://raybradbury.ru/library/story/49/14/2/

Кто не читал “Калейдоскоп” – прочитайте, он правда очень короткий. Там в конце Холлис находит себе утешение – доступное, впрочем, всем нам. Земли точно прибавится.

Бредбери – невероятный гений: он все это написал, когда никаких “соцсетей” еще в помине не было! Но самое потрясающее – тогда даже и ракет еще никаких не было. 1947 – год написания рассказа. Еще небольшой кусочек.

“За эти страшные секунды с губ его не сорвалось ни звука. А остальные все время переговаривались. Один — Леспир — болтал без умолку: у него, мол, на Марсе жена, а на Венере другая, и еще на Юпитере жена, и денег куры не клюют, и здорово он на своем веку повеселился — пил, играл, жил в свое удовольствие. Они падали, а он все трещал и трещал языком. Падал навстречу смерти и предавался воспоминаниям о прошлых счастливых днях.

Так странно все. Пустота, тысячи миль пустоты, а в самой сердцевине ее трепещут голоса. Никого не видно, ни души, только радиоволны дрожат, колеблются, пытаясь взволновать и людей.

— Злишься, Холлис?

— Нет.

И правда, он не злился. Им опять овладело равнодушие, он был точно бесчувственный камень, нескончаемо падающий в ничто.

— Ты всю жизнь старался выдвинуться, Холлис. И не понимал, почему тебе вечно не везет. А это я внес тебя в черный список, перед тем как меня самого вышвырнули за дверь.

— Это все равно, — сказал Холлис.

Ему и правда было все равно. Все это позади. Когда жизнь кончена, она словно яркий фильм, промелькнувший на экране, — все предрассудки, все страсти вспыхнули на миг перед глазами, и не успеешь крикнуть — вот был счастливый день, а вот несчастный, вот милое лицо, а вот ненавистное, — как пленка уже сгорела дотла и экран погас.

Жизнь осталась позади, и, оглядываясь назад, он жалел только об одном — ему еще хотелось жить и жить…”

Отличный рассказ – стоит дочитать.