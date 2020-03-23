Если потребуется, все храмы станут госпиталями – митрополит УГКЦ

23.03.2020, 2:35, Новости дня

Представитель Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) митрополит Святослав заявил, что все храмы УГКЦ при необходимости могут быть переоборудованы в госпитали. Как сообщает официальный сайт церкви, об этом Святослав сказал во время литургии 22 марта, обращаясь к украинским врачам.

“Уважаемые работники здравоохранения, вы сегодня на передовой. Вы те, кто отдает свои здоровье и жизни, чтобы спасти здоровье и жизни больных. Церковь вместе с вами. Если потребуется, все церковное пространство станет госпиталями, где мы вместе с вами будем спасать человеческие жизни. Только вы научите нас, как это делать”, – сказал он.

Митрополит добавил, что молится, “чтобы, не дай Бог, не наступила минута, когда врачам придется решать, какой человек будет жить, а какой умирать, из-за того, что у вас не будет средств спасти всех”.

Святослав призвал бизнесменов “сделать лучшую инвестицию – в спасение и защиту человеческой жизни”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 310 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена).

По состоянию на 22 марта в Украине подтверждены 73 случая COVID-19: в Днепропетровской (два), Донецкой (один), Житомирской (два, один летальный), Ивано-Франковской (пять, один летальный), Киевской (пять), Львовской (два), Тернопольской (один), Черновицкой (25, один летальный), Черкасской (один) областях и Киеве (29).