Во Франции от коронавируса за сутки скончались 112 человек

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23.03.2020, 2:35, Новости дня

Во Франции за сутки от коронавирусной инфекции скончались 112 граждан. Об этом 22 марта сообщило Le Figaro.

Количество жертв COVID-19 выросло в общей сложности до 674.

За 24 часа с 14 459 до 16 018 увеличилось также число заражений. То есть за сутки коронавирус обнаружили у более чем 1,5 тыс. человек.

В общей сложности во Франции с коронавирусной инфекцией госпитализировали 7240 граждан, состояние 1746-ти из заболевших оценивается как серьезное.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 310 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

По числу жертв коронавируса Франция находится на пятом месте в мире после Италии, Китая, Испании и Ирана.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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