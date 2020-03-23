США вышли на третье место в мире по количеству заразившихся коронавирусом

23.03.2020, 2:35, Новости дня

Соединенные Штаты 22 марта вышли на третье место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса (Мэриленд, США), отслеживающего распространение болезни, а также подсчеты агентства Reuters.

По информации Университета Хопкинса, в США COVID-19 заболели 32 717 человек, тогда как около 23.30 21 марта количество инфицированных составляло 24 148 человек (четвертое место). Таким образом, США по числу заболевших уступают только Китаю (81,3 тыс.) и Италии (59,1 тыс.), обогнав Испанию (28,6 тыс.).

Подсчеты агентства Reuters свидетельствуют, что в США как минимум 35 225 случаев заболевания, 411 человек умерли. Большинство случаев инфицирования приходится на штат Нью-Йорк (18 546), штат Вашингтон (1996), Нью-Джерси (1914), Калифорнию (1700), Иллинойс (1049), Флориду (1007). В других штатах меньше тысячи заболевших. Почти половина из 411 связанных с COVID-19 смертей зарегистрирована в штатах Нью-Йорк и Вашингтон (117 и 95 соответственно).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Хопкинса, к началу суток 23 марта в мире зарегистрировано 331 273 случая заражения, 14,3 тыс. человек умерли.