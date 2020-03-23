Шойгу рассказал о главном храме Вооруженных сил и галерее «Дорога памяти»

23.03.2020, 2:30, Новости дня

Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о храме, строящемся в подмосковном парке «Патриот» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также о главной иконе храма, созданной по предложению и на средства президента РФ Владимира Путина.

Шойгу в интервью газете «Красная звезда» заявил, что в «уникальной» иконе «учтено все», в ней «много вещей, которые глубоко символичны». Над ней работали «и ювелиры, и художники, и металлурги». Икона «написана на досках, плахах, на которые был распущен сохранившийся старинный орудийный лафет», который подняли со дна Невы.

«Складень – почти 2 метра 40 сантиметров в высоту, внизу – мощи воинов, причисленных к лику святых», – приводит его слова ТАСС.

На храм пожертвовали средства около 91 тыс. человек, множество компаний предоставили строительные материалы.

Перед храмом хотят установить «старый гранитный верстовой столб», от которого начиналось движение советских войск в 1941 году на запад.

Министр отметил, что прежде ни в России, ни в других странах не строили храмы в честь Победы, хотя та стала «великим событием» и «в ее честь такое сооружение давно надо было воздвигнуть». По словам главы Минобороны, «время было другое, когда создавались только музеи и памятники – очень неплохие и очень важные памятники в нашей стране: Родина-мать, очень большой мемориальный комплекс Брестская крепость».

Шойгу выразил надежду, что храм станет местом, «куда можно прийти не только исповедоваться, но и вдохновиться на службу, на дела ратные».

Кроме того, у главного храма Вооруженных сил создается мемориальный комплекс «Дорога памяти», где будут храниться кисеты с землей с мест захоронений советских воинов. Министр пояснил: «Представьте себе, что живет семья, и она знает, что их отец ушел на фронт и пропал без вести. Неизвестно, где его могила, куда прийти и где поклониться, где вспомнить о нем». Поэтому было решено «привезти эту землю к храму и сделать своего рода большую-большую братскую могилу».

Министр отметил, что сейчас трудно предсказать, «кто как завтра себя за рубежом поведет, и где какой памятник будет снесен». За рубежом «сейчас не чтят и не уважают нашу историю, наших погибших предков», отметил он.

Посетители музейного комплекса смогут «набрать несколько цифр или имя, фамилию, отчество, год рождения фронтовика» и «узнать, где находится земля с той братской могилы, в которой похоронен его родственник», сказал министр.

Шойгу также добавил данные о двух своих родственниках в базу данных мемориального комплекса «Дорога памяти»: «Это два моих дяди – Иван Яковлевич Кудрявцев и Василий Яковлевич Кудрявцев». Первый «был военным врачом и прошел практически всю войну, после этого почти пять лет был в Германии, занимаясь той же врачебной деятельностью». Второй «прошел всю войну рядовым».

При этом сбор данных не закончится после 9 мая 2020 года.

Шойгу отметил, что воевали не только граждане СССР, были, например, «испанские герои», а также граждане Вьетнама, которые «эмигрировали во Францию, а из Франции приехали сюда и воевали, и погибли, кстати сказать, здесь, под Москвой».

Министр напомнил, что «сын Мао Цзэдуна был в Ивановском детском доме, закончил Военную академию имени Фрунзе, получил здесь первое офицерское звание». Он дошел до Берлина в звании капитана и получил государственные награды.

Герои Советского Союза представлены 68 национальностями.

Шойгу сообщил, что иностранные летчики, которые на своих истребителях сопровождали самолеты с делегацией руководства СССР, летевшей на Тегеранскую конференцию в 1943 году, также заслуживают того, чтобы их имена были увековечены в мультимедийной галерее «Дорога памяти», передает РИА «Новости».

Напомним, храм Вооруженных сил возводится на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Идея его строительства принадлежит Шойгу.

«Дорога памяти» – это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой отечественной войны. Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории парка «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных сил России.