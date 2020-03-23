Коронавирус сразил первого американского сенатора

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23.03.2020, 2:25, Новости дня

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки) заразился коронавирусом. Он стал первым из законодателей США, который подхватил инфекцию.

Сенатор находится на карантине. Он чувствует себя хорошо, симптомов заболевания COVID-19 у него нет. Сам Пол рассказал, что сделал тест на коронавирус в качестве меры предосторожности, поскольку сенатор часто ездит по стране и миру, участвует в различных мероприятиях, общается со многими людьми, пишет ТАСС.

Законодатель надеется выйти на работу по окончании карантина. Сотрудники Пола рассказали, что уже неделю работают в удаленном режиме, так что за это время с начальником не общались.

По данным университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано почти 40 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 400 человек. Страна находится на третьем месте в мире по числу заболевших.



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