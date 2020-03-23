 

McDonald’s закрывает рестораны в Великобритании и Ирландии

23.03.2020, 2:25, Новости дня

Из-за пандемии, вызванной распространением коронавируса COVID-19, руководство компании McDonald's приняло решение о закрытии в понедельник, 23 марта, вечером на неопределенный срок всех своих ресторанов быстрого питания на территории Великобритании и Ирландии.

Ранее компания объявила, что с 18 марта закроет залы своих ресторанов в Великобритании и Ирландии для посетителей и сосредоточится на торговле на вынос и доставке на дом. Как выяснилось, сохранение необходимой социальной дистанции при одновременном выполнении большого количества таких заказов становилось все более трудным, и было принято трудное решение о полном прекращении работы, передает РИА Новости. Исполнительный директор McDonald's по региону Пол Помрой подчеркнул, что безопасность сотрудников для компании превыше всего. Он поблагодарил 135 тысяч сотрудников за работу и выдержку в тяжелый период, а клиентам пообещал держать их в курсе дел через социальные сети и сайт компании.

По данным портала Worldometers, к настоящему моменту в мире новым коронавирусом заражены уже более 335 тысяч человек, свыше 14,6 тысячи скончались. В Соединенном Королевстве число случаев заражения составило 5 683, умер 281 человек.



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