 

Huawei перевел серверы FusionServer Pro на Intel Cascade Lake

23.03.2020, 2:09, Разное

Китайская компания Huawei закончила испытание серверов FusionServer Pro на чипах Intel Cascade Lake. Эти процессоры оказались гораздо лучше своих предшественников.
Перечень моделей, которые сотрудники фирмы Huawei перевели на новые серверы, включает 5288 V5, 2298 V5, E9000 и ряд иных. Процессоры Intel Cascade Lake Refresh по собственной мощности превосходят предыдущие устройства, что должно упомянутые платформы сделать более эффектными. По определенным оценкам увеличение производительности составляет 36%.

Модель FusionCerver Pro 2288H V5 являет собой двухпроцессорный проект, приемлемый для облачных вычислений и работы с существенными объемами. Он обладает 24 слотами для DDR4 DIMM, 10 слотами расширения PCle с функцией подключения 28 накопителей NVMe и прочими параметрами. Сервер FusionServer Pro 1288H V5 – разработка с гибкостью конфигурации и развитыми опциями управления.

Модель 2298 V5 с парой процессорных гнезд являет собой платформу с гибридной архитектурой, предназначенной для многоуровневого сохранения информации. Она способна поддерживать 24 накопителя типоразмера 3,5 дюйма, четыре накопителя NVMe и отвечает требованиям, соответственным решениям архивирования данных.

Компания Huawei работает на рынке Китая с 1987 года, ее основателем является экс-сотрудник армии страны Жэнь Чжэнфэем. Пять лет назад фирму признали третьим на планете производителем смартфонов, по результатам первого квартала 2017 года Huawei реализовала больше 34 миллионов единиц гаджетов. Уже во втором квартале 2018 года компания опередила конкурентов из Apple, став вторым по величине изготовителем девайсов в мире. В 2018 году доход Huawei составил 8,8 миллиарда американских долларов, общая выручка достигла 107 миллиардов долларов. В тот период компания смогла поставить 200 миллионов смартфонов.



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