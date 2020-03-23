Третий Ил-76 ВКС РФ прибыл в Италию

23.03.2020, 2:08, Новости дня

В Италии приземлился третий самолет ВКС РФ с военными специалистами, которые окажут помощь в борьбе с коронавирусом, сообщило российское Минобороны.

Как и два предыдущих самолета, третий борт приземлился на авиабазе ВВС Италии под Римом, передает ТАСС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом.

Глава Минобороны Сергей Шойгу дал указание сформировать авиагруппировку для доставки в Италию помощи.