Третий Ил-76 ВКС РФ прибыл в Италию

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23.03.2020, 2:08, Новости дня

В Италии приземлился третий самолет ВКС РФ с военными специалистами, которые окажут помощь в борьбе с коронавирусом, сообщило российское Минобороны.

Как и два предыдущих самолета, третий борт приземлился на авиабазе ВВС Италии под Римом, передает ТАСС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом.

Глава Минобороны Сергей Шойгу дал указание сформировать авиагруппировку для доставки в Италию помощи.



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