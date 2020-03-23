Обозреватель Hill – Москва может улучшить отношения с Западом, если захочет

23.03.2020, 1:52, Новости дня

Несмотря на заметную напряжённость между Россией и западными странами, они всё ещё могут укрепить свои связи, считает обозреватель The Hill Уильям Кортни. Но, как показывает история, во многом такое сближение зависит от желания самой Москвы, отмечает публицист.



Reuters

«Учитывая, что сейчас Владимир Путин стремится внести в конституцию изменения, которые дадут ему возможность оставаться президентом до 2030-х годов, напряженные отношения РФ с Западом могут сохраниться. Но если она захочет, РФ может наметить более динамичное будущее, в котором её связи с западными странами будут более тесными», — пишет в статье The Hill старший научный сотрудник RAND Corporation Уильям Кортни.

Марк Твен говорил, что «история не повторяется, но часто рифмуется». Этим афоризмом можно описать отношения Москвы с Западом, которые сегодня пока ещё не достигли дна, но уже близки к этому, считает автор статьи.

По его мнению, современная ситуация напоминает период напряжённости существовавший между двумя сторонами в позднесоветский период до прихода к власти Михаила Горбачёва. В конце 1970-х годов СССР начал «тайно развёртывать» наземные ядерные ракеты РСД-10 против Европы и Японии, «вторгся» в соседний Афганистан и вел девятилетнюю войну против «повстанцев». В 1983 году был сбит корейский пассажирский самолёт KAL 007, который отклонился от курса и вошёл в советское пространство, в результате чего погибли 269 человек. В результате всех этих действий отношения между Москвой и Западом «впали в глубокую спячку».

«Как эти угрозы рифмуются с недавними угрозами Москвы?» — риторически спрашивает Кортни. В 2008 году РФ начала испытания ракеты, запрещенной ДРСМД, и «тайно развернула её против Европы». В 2014 году РФ захватила Крым* и на протяжении шести лет «ведёт вялотекущую войну» на востоке Украины. Кроме того, российские военные или «ставленники сбили малазийский «боинг» MH17, убив 298 человек», считает публицист.

Как Запад отреагировал на более раннюю «враждебную деятельность» Москвы? В начале 1980-х годов НАТО развернуло новые ракеты с ядерным оружием наземного базирования, чтобы укрепить сдерживание. США обучили «афганских партизан» и передали им передовые зенитные ракеты «Стингер» для борьбы с советскими ВВС. Запад публично «позорил» СССР за уничтожение KAL 007, напоминает аналитик.

На взгляд Кортни, реакция Запада на нынешний российский вызов «менее действенна». Члены НАТО обучают украинских солдат, а США поставили Киеву современные противотанковые системы, которые так и не использовались в бою. Америка вышла из ДРСМД, но Североатлантический альянс не планирует устанавливать в Европе новые наземные ракеты с ядерным оружием. Запад полагается на санкции и контрпропаганду для противостояния «российским средствам политической войны», а также на публичное осуждение и правовые меры, чтобы получить возмещения за жертв рейса MH17.

«Уменьшает ли этот слабый ответ влияние Запада, призванное изменить поведение Москвы? Возможно, но этот фактор может быть не самым важным», — полагает публицист.

По его словам, в 1980-е годы внутренняя слабость была главной движущей силой кампании Горбачева по улучшению связей с Западом. Унаследованная им экономика «не могла прокормить даже собственный народ». Он приступил к крупным изменениям, но ему мешала «смирительная рубашка коммунистической экономической и политической системы».

Предпринятые Горбачёвым шаги оказались «половинчатыми, ошибочными или неразумными». Они были приняты слишком поздно, и в результате в 1991 году Советский Союз распался, рассуждает автор статьи.

Современные кремлёвские лидеры обладают более богатым выбором для преодоления застоя. В РФ существуют элементы рыночной экономики со значительной частной собственностью. У россиян гораздо более ценные связи с Западом — экономические, культурные и международные. После обретения независимости страна «получила годы демократического опыта». Реформаторы и реформы, «которые могли бы оживить страну и ее экономику, хорошо известны», уверяет публицист.

Как и в 1980-х годах, будущий курс отношений с Западом зависит не столько от его давления, сколько от желания РФ «улучшить свою собственную судьбу». И нынешнему руководству это по силам, подчёркивает Уильям Кортни.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).