Guardian – эпидемия коронавируса не мешает США спешно возводить стену Трампа

23.03.2020, 1:52, Новости дня

Американские власти продолжают делать всё возможное, чтобы ускорить строительство приграничной стены на юге страны. По мнению критиков, администрация Дональда Трампа стремится выполнить его предвыборное обещание вместо того, чтобы сосредоточиться на более важной борьбе с коронавирусом, пишет The Guardian.



Reuters

Несмотря на стремительно распространяющуюся эпидемию коронавируса, которая грозит убить тысячи американцев и погрузить США в экономический кризис, администрация Трампа ускоряет строительство многомиллиардной стены на южной границе страны, пишет The Guardian.

Погранично-таможенная служба США (CBP) анонсировала, что собирается возвести более 150 миль 30-футовых ограждений в Аризоне, Нью-Мексико и Калифорнии. Помимо этого, строительные работы ведутся как минимум на 15 других площадках в этих штатах и в Техасе, обращает внимание издание.

Ранее Дональд Трамп объявил о введении режима ЧС в стране из-за коронавируса. Впрочем, это не спасло президента от всевозрастающей критики за методы борьбы с эпидемией, которая, вероятно, обойдётся американской экономике в миллиарды или даже триллионы долларов.

В пятницу в США были подтверждены 19,5 тыс. случаев заражения и 256 смертей. Медицинские эксперты и местные власти умоляют американцев оставаться дома и сохранять дистанцию при общении. Но строительные команды, занятые на множестве участках приграничной стены, продолжают работать, спать и есть в закрытых пространствах, подчёркивает The Guardian.

«Нет никаких признаков того, что строительство замедляется. Сотни строителей со всей страны и Мексики продолжают работать над стеной, путешествуя туда-сюда по выходным. Они остаются в гостиницах, едят в ресторанах в наших сообществах, прежде чем вернуться домой и потенциально распространить Covid-19. Эта угроза общественному здоровью, и её необходимо остановить», — считает эколог Майлз Трафаген, который обратился к конгрессу с просьбой прекратить возведение стены на время пандемии.

Трамп пообещал построить «большую красивую стену» вдоль южной границы США во время предвыборной кампании, играя на антиэмиграционных чувствах избирателей. Он настаивал, что за объект заплатит мексиканское правительство, напоминает The Guardian.

С тех пор администрация Трампа пообещала возвести или заменить до 500 миль стены к концу 2020 года за почти $18,5 млрд. Большая часть этих денег была перенаправлена из бюджета Министерства обороны, которое планировало потратить их на операции по борьбе с наркотиками и инфраструктурные проекты военного назначения.

Для ускорения строительства стены Министерство внутренней безопасности США (DHS), которое курирует CBP, отказалось соблюдать ряд федеральных законов. В частности, как стало известно изданию, чтобы возвести объект как можно скорее, строители работают в ночные смены за повышенный оклад.

«DHS спускает миллиарды на монумент в пустыне, который не окажет особого эффекта на миграцию или торговлю наркотиками. Всё это на фоне настоящей угрозы, которая прямо сейчас требует от нас всего внимания и ресурсов, — считает представитель американской некоммерческой организации Washington Office on Latin America Адам Айзексон. — Складывается ощущение, что наше правительство двигается на автопилоте, спешно строит фараонские политизированные проекты, в то время как мы должны тратить всё на быструю реакцию (на эпидемию коронавируса. — ИноТВ)»

Между тем, по словам издания, в США наблюдается повсеместная нехватка тестовых наборов и необходимых защитных средств, таких как маски, халаты и перчатки. В то же время медицинские эксперты предупреждают, что количества вентиляторов и больничных коек недостаточно, чтобы справиться с неизбежным ростом числа заражённых.

«Это бессердечно, опасно и неприемлемо продолжать строительство пограничной стены, — считает сотрудник аризонского Центра биологического разнообразия Лайкен Джордал. — Все правительственные ресурсы должны быть направлены на спасение жизней и борьбу с этой реальной угрозой, а не на стремление выполнить предвыборное обещание любой ценой».