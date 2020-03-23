Российские ученые в поиске способа, который поможет убить устойчивые бактерии

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23.03.2020, 1:31, Новости дня

Группа ученых провела исследование, позволяющее модифицировать существующие антибиотики таким образом, чтобы они могли убивать устойчивые бактерии.

С помощью криоэлектронной микроскопии ученым удалось получить пространственную структуру антибиотика. Также специалисты смогли объяснить, какие процессы в клетках бактерий он способен остановить.

Исследование ученых позволит в будущем менять препараты таким образом, чтобы он могли с точностью убивать устойчивые бактерии. Подобный подход сократит срок разработки новых лекарств и позволит быстрее справляться с устойчивыми к антибиотикам бактериями.



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