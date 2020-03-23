Цена нефти резко упала на открытии торгов

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23.03.2020, 1:30, Новости дня

Стоимость нефти на бирже ICE в Лондоне снизилась на 7,5–7,9%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 01.16 мск, цена майского фьючерса на нефть Brent упала на 7,9% – до 25,01 доллара за баррель, на WTI – до 21,06 доллара за баррель (падение на 7,5%), передает ТАСС.

Данные бирж свидетельствуют, что на открытии торгов после выходных цена на Brent падала более чем на 11%, передает РИА «Новости».

Напомним, обвал цен произошел после того, как 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о необходимости дополнительного сокращения объемов добычи. Вторым фактором, который влияет на снижение стоимости является пандемия коронавируса.



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