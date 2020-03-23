Конгресс завершает работу над пакетом экономической помощи населению и компаниям

23.03.2020, 1:25, Новости дня

Конгресс продолжает работу над пакетом экономической помощи, объем которого составляет 1,8 триллиона долларов. Пакет, предусматривает выплату денег большинству американцев и многим компаниям, серьезно пострадавшим от смертельно опасного коронавируса.

Помимо очевидных последствий кризиса для системы здравоохранения, около двух миллионов американских граждан остались без работы, когда тысячи школ, общенациональных компаний и таких местных заведений, как спортзалы, рестораны, бары и магазины, закрыли свои двери – добровольно или по распоряжению властей.

Губернаторы пяти штатов – Нью-Йорка, Нью-Джерси, Коннектикута, Иллинойса и Калифорнии – приказали миллионам людей оставаться дома, фактически, в карантине, чтобы предотвратить распространение коронавируса. На общенациональном уровне таких решений принимать не планируется.

Все завоевания фондового рынка с момента вступления в должность президента Дональда Трампа в январе 2017 года были сведены на нет за несколько недель. Экономисты допускают, что США, крупнейшая экономика мира, которая в прошлом году произвела товаров и услуг более чем на 21 триллион долларов, вскоре может скатиться в рецессию, впервые за десять с лишним лет.

Дань, которую собирает эпидемия коронавируса в США, растет: в стране зарегистрировано более 27 тысяч инфицированных, скончалось не менее 323 человек. Ожидается, что оба показателя значительно вырастут в ближайшие дни.

Сенат, который обычно охвачен политическими распрями между 53 республиканцами и 47 демократами, работает над пакетом помощи в тандеме с администрацией республиканца Трампа.

Ожидается, что сенаторы примут его на нетипичном для них воскресном заседании, а контролируемая демократами Палата представителей окончательно одобрит его в понедельник.

«Мы все ведем переговоры, и все упорно работают», – заявил Трамп в субботу, одновременно призвав соотечественников «оставаться дома и спасать жизни».

Министр финансов Стивен Мнучин, ключевой переговорщик Трампа с лидерами Конгресса, выступая на телеканале Fox News в воскресенье, заявил: «Я думаю, что это будет сделано. Президент очень решительно настроен на то, чтобы помочь американцам».

«Мы полагаем, что мы сможем стабилизировать экономику», – сказал Мнучин.

По словам Мнучина, пакет помощи даст тысячам компаний малого бизнеса, в которых работают не более 500 человек, достаточно средств, чтобы они могли держать свой бизнес на плаву в течение двух недель при условии, что они не будут увольнять своих работников.

Он сказал, что эта часть пакета помощи затронет около 50 процентов американской экономики и около половины рабочей силы, насчитывающей 160 миллионов человек.

Мнучин сказал, что в дополнение к этому большинство американцев получат прямые выплаты. Так, семья из четырех человек получит единовременную помощь в размере около 3 тысяч долларов. Лидеры Конгресса говорят, что эта часть пакета охватит людей, зарабатывающих до 99 тысяч долларов в год, и супружеские пары с общим доходом до 198 тысяч долларов, что составляет около 91 процента всех американских домохозяйств.

«Они могут рассматривать это как мост, по которому они могут пройти через эту ситуацию», – сказал Мнучин.

Он отметил, что пока речь идет о единовременной выплате, но если негативные последствия от эпидемии будут ощущаться дольше, то американские власти «вновь вернутся к этому».

Министр финансов сказал, что третья часть пакета предоставит Федеральной резервной системе, центральному банку страны, права на кредитование в объеме до 4 триллионов долларов для вливания дополнительной ликвидности в американскую экономику по своему усмотрению.

«Нам нужны деньги сейчас, – сказал Мнучин, комментируя пакет в целом. – Президент намерен сделать все, чтобы ситуация улучшилась через 8-10 недель».