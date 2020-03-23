 

Землетрясение в Хорватии: есть пострадавшие

23.03.2020, 1:25, Новости дня

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в столице Хорватии Загребе утром в воскресенье, в результате чего один человек оказался в критическом состоянии. Стихия нанесла большой материальный ущерб и привела к отключениям электроэнергии.

По сообщениям с мест, пострадавшим оказался 15-летний мальчик, на которого обрушилась крыша.

«Мы получили звонок по поводу обрушившегося здания. Бригады [спасателей] выехали на место и обнаружили серьезно пострадавшего ребенка, который не показывал признаков жизни», – заявил глава загребского института неотложной помощи Жарко Рашич государственному информагентству Hina.

В нескольких зданиях появились трещины, повреждены стены и крыши. На автомобили обрушивались бетонные плиты, с крыш падали дымовые трубы. Улицы в центре Загреба были завалены мусором.

Люди в панике покидали свои дома, несмотря на частичный запрет покидать жилища, введенный в связи с эпидемией коронавируса.

Из-за землетрясения обрушился один из двух шпилей знаменитого Загребского собора. Собор уже разрушался в результате землетрясения 1880 года, но впоследствии был восстановлен.

Европейское сейсмологическое агентство EMSC сообщило, что землетрясение произошло в 6:23 по местному времени. Позже были зарегистриованы еще по меньшей мере два афтершока.

Эпицентр находился в 7 километрах к северу от Загреба на глубине 10 километров.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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