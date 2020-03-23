Коронавирус выявили у сына нардепа Вельможного, тест депутата отрицательный – СМИ

23.03.2020, 1:18, Новости дня

У сына народного депутата Украины из группы “Довіра” Сергея Вельможного обнаружили коронавирусную инфекцию после повторно взятой пробы. Об этом 22 марта сообщила “Украинская правда” со ссылкой на собственный источник.

“У Вельможного лабораторный тест отрицательный, у сына положительный”, – сказал собеседник издания.

Вельможный заявил “Украинской правде”, что пока не располагает информацией о результатах проведенного исследования.

В эфире телеканала “Наш” нардеп рассказал, что у него и сына были одинаковые симптомы, в частности высокая температура: у нардепа – 38 градусов, у сына – 38,5 градуса. Их поместили в инфекционное отделение Александровской больницы Киева.

Первое тестирование на коронавирус, которое сделали Вельможный и его сын, показало отрицательный результат.

21 марта нардеп из группы “Довіра” Сергей Шахов заявил, что Вельможный и его сын заразились коронавирусом. Ранее COVID-19 после зарубежной поездки обнаружили у Шахова и его жены. Вельможный опроверг информацию о своей болезни, отметив, что первое тестирование коронавируса не выявило.

В Украине по состоянию на 22.30 22 марта подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерло, один излечился.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 310 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена).