В Украине разрабатывают программу экономического развития после эпидемии коронавируса – Шмыгаль

23.03.2020, 1:18, Новости дня

В Украине разрабатывается программа развития экономики страны после завершения эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в видеообращении, которое было размещено 22 марта в его Telegram-канале.

“В любом случае мы одолеем коронавирус. Это без сомнений. Сегодня уже возникает вопрос, как страна будет жить после этого. И правительство вместе с лучшими специалистами – учеными, экспертами, представителями бизнеса – сегодня уже разрабатывает программу экономического развития страны после эпидемии коронавируса”, – сказал премьер.

По его словам, власть знает, куда двигаться.

“Мы уверены, что все будет хорошо. Да, будет тяжело, да, придется отказаться от многих привычных вещей, но лишь общими усилиями мы остановим распространение коронавируса”, – заявил Шмыгаль.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 310 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

В Украине по состоянию на 22.30 22 марта подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерло, один излечился.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена).