 

Буффон, Матюиди и Кьеллини еще на год останутся в “Ювентусе”

23.03.2020, 1:10, Новости дня

Руководство туринского "Ювентуса" договорилось о продлении контрактов с вратарем Джанлуиджи Буффоном, полузащитником Блезом Матюиди и защитником Джорджо Кьеллини. Действующие соглашения игроков заканчиваются 30 июня 2020 года.

Как стало известно SportMediaset, помимо этих трех футболистов туринская команда хочет продлить контракт с Пауло Дибалой, у которого ранее был обнаружен коронавирус. Однако на данный момент стороны так и не пришли к соглашению.

После 26 туров "Ювентус" идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 63 очка. На один балл от него отстает "Лацио". Миланский "Интер" замыкает тройку лучших (54 очка).

Напомним, что итальянское первенство было приостановлено в связи с угрозой распространения коронавируса.



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