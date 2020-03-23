“Огонь!”: появилось видео взрыва машины ликвидированного в Уфе боевика

23.03.2020, 1:10, Новости дня

Очевидец снял на видео момент уничтожения взрывного устройства, обнаруженного сотрудниками ФСБ в машине ликвидированного в Уфе предполагаемого террориста.

Спецоперация развернулась около семи часов вечера 21 марта на Дёмском шоссе. По данным Национального антитеррористического комитета, правоохранители попытались остановить серебристую Toyota, в которой, по их данным, находился готовивший теракт житель Уфы. Мужчина отказался подчиниться требованиям стражей порядка и открыл огонь из пистолета.

На опубликованных ранее фотографиях видно, что одна из пуль угодила в бронещит сотрудника ФСБ. Ответным огнем подозреваемый был ликвидирован. Машина с изрешеченным лобовым стеклом остановилась на обочине, при досмотре в салоне было найдено самодельное взрывное устройство.

Вывозить бомбу на полигон специалисты не рискнули, было принято решение привести ее в действие на месте. Управляемым взрывом СВУ было уничтожено прямо в салоне Toyota.

В ходе спецоперации никто среди мирных жителей города и сотрудников силовых ведомств не пострадал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дела по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконное хранение оружия".