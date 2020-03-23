Олег Газманов признался в маленьких “слабостях”

23.03.2020, 1:09, Разное

Олег Газманов побывал в студии передачи “Звёзды сошлись”, где пояснил о своих вредных привычках. Артист признался, он чавкает во время приёма пищи, если еда очень вкусная.

Музыкант отмечает, когда блюдо доставляет ему удовольствие, он начинает невольно, и часто незаметно для себя самого, издавать звуки, свидетельствующие о наслаждении едой. Тем не менее, чавкает певец не противно, как некоторые могли бы себе представить, а вполне прилично. Это происходит по естественным причинам. При этом Олег Газманов подчёркивает, подобное проявление нельзя считать неприличным поведением, а в некоторых странах Востока, если гость не ведёт себя соответствующим образом, он выказывает неуважение к хозяину дома.

Рассказал исполнитель и другой вредной привычке. Она появилась в молодости. Речь идёт о попытках запретить сослуживцам высмеивать его рыжие бакенбарды. Сейчас Олег Газманов понимает, если коллектив смеется над тобой, нужно посмеяться с ним вместе, а тогда он пытался повлиять на ситуацию.