Ченнинг Татум и его шестилетняя дочь Эверли отправились в поход, несмотря на пандемию

23.03.2020, 1:09, Разное

Ченнинг Татум с дочерью Эверли отправились в поход, несмотря на эпидемию коронавируса. Их приключения стали основой роликов, которые актер демонстрирует в Instagram.

На прошедшей неделе Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии, выдал приказ, который предписывает жителям штата оставаться дома из-за распространения нового вируса. Появляться на улице можно только, чтобы сделать физические упражнения. Это можно делать даже с друзьями, но на определенном расстоянии, и только члены семьи являются исключением.

Ченнинг Татум принял решение пользоваться таким послаблением и вместе с 6-летней дочкой Эверли ушел в поход по холмам Калифорнии. Своими приключениями он делится в Instagram-микроблоге, публикуя короткие ролики. Артист считает, что в тяжелое время нужно оставаться предприимчивыми и полными любви.

Для девочки дорога оказалась нелегкой, и увидев, сколько еще идти, она пояснила отцу, если умрет, чтобы он помнил об ее любви. Ченнинг Татум заверил Эверли, что они обязательно останутся живы, а позже продемонстрировал фото, где она на вершине холма.

Напомним, Ченнинг Татум и его бывшая супруга Дженна Дьюэнн пришли к совместной опеке над дочкой. Селебрити составили расписание встреч с девочкой и даже включили в график свои отпуска.