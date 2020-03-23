Вайнштейн заразился коронавирусом

23.03.2020, 1:08, Новости дня

СМИ утверждают, что осужденный в США на 23 года тюрьмы бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн заразился коронавирусом.

Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что Вайнштейн сдал тест на коронавирус, результат оказался положительным, пишет «Комсомольская правда».

Тест провели, так как в тюрьме Вайнштейн пожаловался на здоровье, пишет «Москвоский комсомолец».

Сейчас он находится на карантине. Вайнштейну предстоит пройти контрольное тестирование.

В тюрьме уже был зафиксирован один случай заражения коронавирусом.

При этом его близкие и официальный представитель Джуда Энгельмайер заявили, что о коронавирусе Вайнштейна «ничего не слышали».

Напомним, суд в Нью-Йорке приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера.