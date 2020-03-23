Число случаев заражения коронавирусом в мире приблизилось к 300 тыс. человек

23.03.2020, 0:48, Новости дня

В мире коронавирусом заразились более 292 тыс. человек, свыше 12,7 тыс. человек скончались, информирует Всемирная организация здравоохранения.

За сутки выявлено более 26 тыс. новых случаев заражения, умерли 1,6 тыс. человек. Большинство случаев заражения зафиксировано в Европе – свыше 22,7 тыс. человек (более 1,4 тыс. умерли), передает РИА «Новости».

Как сообщают местные власти, в Италии количество жертв выросло на 651 до 5 тыс. 476 человек. Сейчас инфицированы свыше 46 тыс. итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 3,9 тыс. случаев.

Число заболевших коронавирусом во Франции за сутки возросло на 1,5 тыс. и превысило 16 тысяч. Общее число умерших в результате болезни – 674.

Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 665, превысив 5,6 тысяч. Число умерших за сути выросло на 48 – до 281 человека.

Число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Германии почти достигло 25 тыс. человек, 93 человека умерли, передает ТАСС со ссылкой на Focus.

Официальные данные института Роберта Коха существенно ниже (инфицированных – 18,6 тыс., а погибших – 55), поскольку в этой инстанции статистика регистрируется в последнюю очередь.

В Турции число выявленных больных возросло за сутки с 947 до 1,2 тысяч человек, умерших – с 21 до 30.

Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчет местной и федеральной статистики, сообщает, что число подтвержденных случаев коронавируса в США удвоилось за двое суток и превысило 31 тыс. человек, 390 человек скончались. Число смертей превысило 100 за сутки.

Накануне сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в мире достигло 266 тыс., свыше 11 тыс. человек скончались.