Обозреватель Figaro – коронавирус продемонстрировал упадок Франции как развитой страны

23.03.2020, 0:35, Новости дня

Кризис, начавшийся во Франции в связи с эпидемией коронавируса, продемонстрировал множество слабостей страны в вопросах развития медицины, фармацевтики и состояния общества, пишет на страницах Le Figaro специалист по политической философии Жан-Лу Боннами. Как подчёркивает автор, по-настоящему развитые страны, такие как Южная Корея, смогли справиться с эпидемией, не прибегая к карантину и не жертвуя экономикой и свободами. А ограничительные меры во Франции стали свидетельством её упадка, уверен эксперт.



Reuters

Кризис эпидемии коронавируса выявил стратегические слабости французского общества, уверен специалист в области политической философии Жан-Лу Боннами. Как замечает эксперт на страницах Le Figaro, беглое сравнение ситуации во Франции с обстановкой в географически близкой к Китаю и одной из первых пострадавшей от коронавируса Южной Кореей, доказывает, что последняя является развитой страной, а первая приходит в упадок. Сегодня в Южной Корее эпидемию практически удалось локализовать, число новых случаев заражения снижается день ото дня, а смертность находится на крайне низком уровне (0,8%).

При этом, как напоминает автор, Южная Корея, Япония, Гонконг, Тайвань и Сингапур демонстрируют впечатляющие результаты в своей борьбе с эпидемией, не жертвуя ни своей экономикой, ни основными свободами, отказавшись от карантина. В то же время французы вынуждены находиться в заточении в своих домах из-за того, что система здравоохранения в стране ослаблена, и её пропускная способность недостаточна для того, чтобы справиться с потоком новых пациентов.

По словам Боннами, выигрышная стратегия Южной Кореи заключается, прежде всего, в массовом тестировании, призванном выявить максимальное число заражённых людей, изолировать их и лечить. «В Южной Корее вас обследуют, даже если у вас нет симптомов. Во Франции, напротив, даже если у вас есть все симптомы коронавируса, выявить его будет крайне сложно из-за недостатка диагностических средств», — подчёркивает Боннами.

Однако Корея обходит Францию не только по части борьбы с эпидемией коронавируса, отмечает эксперт: это касается и её промышленных успехов, и достижений в области образования. Жизнь под постоянной угрозой со стороны тайфунов и вызывающего тревогу северного соседа не вызывает у корейцев ни малейшего желания «распускаться». Справиться с коронавирусом стране удаётся именно потому, что она лучше организована на ежедневной основе, более функциональна, более эффективна, более промышленно развита, и у неё меньше стратегических недостатков, уверен специалист.

Что касается Франции, главной её слабостью является медицинская система. Французские больницы, ощущающие на себе двойной эффект введения 35-часовой рабочей недели и бюджетных ограничений, заполнены и в обычное время, а значит не имеют возможности справиться с непредвиденной нагрузкой. Если во Франции количество больничных коек на 1 тыс. жителей с 1996 года снизилось на 30% и сегодня равно шести, то в Южной Корее за 30 лет их число выросло в семь раз — сегодня этот показатель равен 14. При этом больничных мест, оборудованных аппаратами для искусственной вентиляции лёгких, во Франции всего 5 тыс. против 25 тыс. в соседней Германии.

Помимо медицины в кризисе находится и французская фармацевтическая отрасль. Как напоминает автор, в 2018—2019 годах Франция уже сталкивалась с дефицитом лекарств, «представляющих большой терапевтический интерес». По словам эксперта, сегодня 80% активных ингредиентов производятся за пределами ЕС, а в Европе даже не осталось фабрики по производству парацетамола. Помимо того, что столкнувшись с кризисом в области здравоохранения, развивающиеся страны, производящие лекарства, в первую очередь используют их на собственные нужды, однажды они могут использовать их как средство давления на ЕС в возможных геополитических столкновениях, замечает автор.

Ещё одна проблема французского общества — его социально-географический раскол, ставший очевидным во время кризиса «жёлтых жилетов». Как заметил географ Кристоф Гийюи, страна разделена между большими городами, интегрированными в глобализацию, и периферийными территориями. При этом мегаполисы зависят от людей с периферии — медсестёр, полицейских, учителей — изгнанных из больших городов в связи с высокими ценами на недвижимость, но продолжающих в них работать. Из-за сокращения числа поездов из пригородов в Париж в связи с эпидемией многие медицинские работники оказываются не в состоянии вовремя добраться до работы.

Войны и эпидемии были частью жизни человечества на протяжении тысячелетий, напоминает автор. Европа считала, что смогла их преодолеть, и полагала, что может накапливать стратегические недостатки, не опасаясь последствий. «Одержимая рынком, гарантиями и правом, она поверила в сказку под названием «конец истории». С появлением коронавируса она (вновь) откроет для себя другие слова: границы, стратегия, суверенитет. Будем надеяться, что мы сможем извлечь уроки из нынешнего кризиса как можно быстрее», — заключает Боннами.