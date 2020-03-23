Куртка патриота

23.03.2020, 0:22, Разное

За что американцы могут быть благодарны Игорю Сечину.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, ежедневный доход которого оценивался несколько лет назад в 2,3 млн рублей, заявил, что лично у него рухнувшие цены на нефть «не вызывают ощущение какого-то драматизма». Чтобы проделать это умозаключение, Сечин лично предстал в кадре телеканала «Россия-24» и довольно долго делился с ведущим своей картиной мира. Согласно представлениям Игоря Ивановича, наша страна вообще и «Роснефть» в частности — это последние островки здравомыслия в безумном мире, где правят сланцевые производители нефти из США, а с российским руководством никто не хочет иметь дело. Но волноваться не следует, заключает Сечин, цены на нефть к концу года как-нибудь вернутся на уровень 60 долларов за баррель.

Глава «Роснефти» не часто дает интервью, тем более в телеэфире. Отправившись отчитаться перед страной о достигнутых успехах (нефть 25, доллар 80), глава «Роснефти» надел фирменную куртку своей компании с табличкой «И.И. Сечин» на груди. Камуфляж намекал, что топ-менеджер трудится, не покладая рук, как если бы он явился в студию прямо с буровой установки. Массивный черный контур позволял Сечину резко контрастировать с фигурой съежившегося от ужаса корреспондента «России-24», который изо всех сил старался задавать уважаемому человеку удобные вопросы.

По драматургии больше всего это напоминало страдания бизнесменов средней руки Петрова и Боширова: словно кто-то отдал Игорю Ивановичу приказ выйти к народу и объясниться.

В предыдущие годы Сечин уже делился своими представлениями о «справедливой цене на нефть». По его оценкам, за баррель никак нельзя давать меньше 60–80 долларов, но лучше больше. В 2014 году руководство «Роснефти» обвиняли в обвале рубля: тогда компания в течение часа в рамках непрозрачной сделки разместила на рынке облигации на рекордную сумму 625 млрд рублей. Но на по-настоящему международный уровень эффективный менеджер Игорь Сечин вышел только в этом месяце, когда с его подачи министр энергетики Новак отказался от переговоров с Саудовской Аравией по ограничению объемов добычи сырья в рамках ОПЕК+.

В результате распада картеля цена на нефть вернулась на уровень 2003 года: спрос на сырье падает из-за экономического кризиса, который только начинается, а предложение неконтролируемо растет. Желающих покупать нефть конкретно у компании Игоря Ивановича становится в последние месяцы все меньше.

Обвал нефтяных котировок достигает таких масштабов, что в разборки РФ и Саудовской Аравии вмешивается президент США Дональд Трамп. Wall Street Journal пишет, что американские власти изучают возможность дипломатического давления на участников конфликта, чтобы нормализовать ситуацию на рынке энергоносителей. Более того, по данным издания, США рассматривают возможность введения новых санкций против России, направленных на ограничение дестабилизирующего влияния действий отечественных госкомпаний на рынок нефти. Несколько заявлений, сделанных в последние дни руководством «Лукойла», показывают, что обескуражены политикой «Роснефти» не только в США.

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Разумеется, все действия эффективного менеджмента немедленно отражаются на состоянии карманов обычных россиян. Рубль вновь предельно уязвим перед нестабильностью нефтяного рынка, страна беднеет седьмой год подряд. Зато в развитых странах, в тех же США, зажиточные домохозяйства сокращают свои расходы, ведь переплачивать за дорогой бензин больше не нужно. Кажется, они могут поблагодарить за свое благосостояние нашего Игоря Ивановича.

Кирилл Мартынов

редактор отдела политики