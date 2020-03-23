 

Трамп признал штат Вашингтон зоной крупного бедствия в связи с коронавирусом

23.03.2020, 0:10, Новости дня

Президент США Дональд Трамп признал штат Вашингтон зоной крупного бедствия и поручил оказать федеральную помощь штату, муниципалитетам и племенным властям в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома, распространенном в воскресенье.

В заявлении отмечается, что решение президента позволяет выделить федеральные средства для оказания кризисного консультирования пострадавших лиц во всех районах штата Вашингтон.

Федеральные средства также будут выделяться органам власти и некоторым частным НКО на чрезвычайные защитные меры, включая прямую федеральную помощь.

Глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Пит Гейнор назначил Майкла О’Хару координатором федеральных операций по ликвидации последствий эпидемии в пострадавших районах, говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / «Корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии

05.02 / Фейк программы «Время»: к появлению коронавируса может быть причастен Билл Гейтс

05.03 / «Егерь тоже хочет есть»: посетители долго смеялись над меню в астраханском ресторане

07.03 / Священник рассказал о праздновании 8 марта без нарушения поста

17.02 / The Times сообщила о «российских разведчиках» в Ирландии

15.02 / Российского биатлониста Устюгова лишили золота Олимпиады в Сочи из-за допинга

18.02 / Киев заявил о подготовке Россией «наступления» на Украину

07.02 / В Канаде потерпел крушение товарный поезд с нефтью

13.03 / Киев собрался закрыть границу для всех иностранцев

18.02 / В Башкирии арестовали главу спецуправления противопожарной службы МЧС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска