Продюсеры сериалов о медиках внесли вклад в борьбу с коронавирусом

23.03.2020, 0:09, Разное

Продюсеры сериалов, где рассказывается о работе работников медицины, внесли личный вклад в борьбу с коронавирусом. Они предоставили больницам всю врачебную технику, применявшуюся на съемках.

Цивилизованный мир оказался почти не готов к вспышке коронавируса. Через два месяца после инцидента в Китае медикам, которые ухаживают на больными, перестало хватать необходимых ресурсов. Находящиеся на территории Великобритании больницы испытывают недостачу в масках, поэтому некоторым сотрудникам приходится трудиться без должной защиты. Такой же сценарий может повториться в лечебницах США.

Продюсеры популярных сериалов о врачах приняли решение оказать содействие докторам, пытающимся противодействовать распространению коронавируса, и пожертвовали клиникам реквизиты, взятые со съемочных площадок. Команда Fox предоставила больнице Атланты перчатки, маски и халаты. Авторы проектов «Станция 19» и «Резидент» выдали часть имеющихся резервов пожарному департаменту Калифорнии для защиты его работников от возможного заражения коронавирусом во время выполнения рабочих обязанностей на службе. Последовали примеру продюсеры «Хорошего доктора», они отдали часть изделий клинике Ванкувера.