 

Продюсеры сериалов о медиках внесли вклад в борьбу с коронавирусом

23.03.2020, 0:09, Разное

Продюсеры сериалов, где рассказывается о работе работников медицины, внесли личный вклад в борьбу с коронавирусом. Они предоставили больницам всю врачебную технику, применявшуюся на съемках.
Цивилизованный мир оказался почти не готов к вспышке коронавируса. Через два месяца после инцидента в Китае медикам, которые ухаживают на больными, перестало хватать необходимых ресурсов. Находящиеся на территории Великобритании больницы испытывают недостачу в масках, поэтому некоторым сотрудникам приходится трудиться без должной защиты. Такой же сценарий может повториться в лечебницах США.

Продюсеры популярных сериалов о врачах приняли решение оказать содействие докторам, пытающимся противодействовать распространению коронавируса, и пожертвовали клиникам реквизиты, взятые со съемочных площадок. Команда Fox предоставила больнице Атланты перчатки, маски и халаты. Авторы проектов «Станция 19» и «Резидент» выдали часть имеющихся резервов пожарному департаменту Калифорнии для защиты его работников от возможного заражения коронавирусом во время выполнения рабочих обязанностей на службе. Последовали примеру продюсеры «Хорошего доктора», они отдали часть изделий клинике Ванкувера.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / Россияне могут круглосуточно обращаться на горячую линию за консультацией по коронавирусу

06.02 / Наука: Органоиды мозга как модель для понимания генетики аутизма

21.02 / Мнение: Какого-то Листьева

24.02 / Предполагаемый iPhone 9 появился на видео в Сети

29.03 / Мнение: Ненужные женщины

02.02 / Британские учёные выявили у диких обезьян склонность к эгоизму

04.02 / Мнение: Что любят читатели

22.03 / The Moscow Times: богатые россияне массово покупают аппараты ИВЛ из-за коронавируса

03.03 / Источник: OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro дебютируют в середине апреля

17.02 / В Крыму задержали участника украинского нацбатальона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска