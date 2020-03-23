 

Режиссер Тайка Вайтити плохо пошутил о коронавирусе и ожирении

23.03.2020, 0:09, Разное

Тайка Вайтити плохо пошутил о коронавирусе и ожирении. Режиссер своим высказыванием разгневал поклонников в Twitter.
В период сложного времени распространения нового вируса знаменитостям необходимо думать о высказываниях и шутках в социальных сетях, считают психологи, так как люди сейчас напряжены и юмор могут воспринять в штыки.

Тайка Вайтити, режиссер и владелец премии «Оскар», опубликовал пост в Twitter, решив посмеяться, и написал, что после того, как пройдет пандемия, жители планеты будут смотреться, как герои мультфильма «Валл-И». В мультике рассказывается, как люди из-за отсутствия активной жизни и злого искусственного интеллекта стали страдать ожирением и перемещались только на кроватях, которые летали.

Большинство поклонников Тайка Вайтити юмор не поняли, посчитали его слова оскорблением. Режиссера стали обвинять в фэтшейминге.



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