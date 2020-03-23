Второй борт ВКС с российскими медиками прибыл в Италию

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23.03.2020, 0:08, Новости дня

В Италию прибыл второй борт ВКС со специалистами и оборудованием для борьбы против коронавируса, информирует Минобороны России.

Второй Ил-76 прибыл на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре». Он доставил российских военных специалистов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий, передает РИА «Новости».

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, который лично встречал первый самолет, поблагодарил генерала-майора Сергея Кикотя, возглавившего делегацию Минобороны. Ди Майо заверил, что его страна «всегда будем благодарна» РФ «за дружбу и солидарность», передает ТАСС.

Генерал-майор обещал приложить все усилия, чтобы оказать помощь Италии. 

Ди Майо ожидал выхода россиян из самолета в медицинской маске без фильтра. Во время разговора он снял ее, но сохранял безопасную дистанцию и извинился: «Руку я подать не могу, но кладу ее на сердце».

Напомним, перед этим в Италию прибыл первый бортт ВКС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в ответ на обращение итальянской стороны глава российского государства Владимир Путин подтвердил готовность оказать необходимую помощь.



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